Nijerya'nın Anambra eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si polis 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı yazılı açıklamada, eyalete bağlı Ihiala bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
İkenga, saldırıda 2'si polis 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkenga, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, ülkenin güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü - Son Dakika
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