Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 147 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 147 kişi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 147 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda ayrıca 113 kişi kurtarıldı ve 74 silah ele geçirildi.

16.08.2024 00:46
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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 147 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkenin farklı eyaletlerinde terör örgütleri Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 147 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ve onlarca çete üyesinin yaralandığını ifade etti.

Operasyonlarda, terörist ve çetelerin fidye için rehin aldığı 113 kişinin kurtarıldığını kaydeden Buba, teröristlere ve silahlı çete üyelerine ait 74 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 147 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 147 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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