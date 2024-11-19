Nijerya'da Terörle Mücadele İddiaları - Son Dakika
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Nijerya'da Terörle Mücadele İddiaları

Nijerya\'da Terörle Mücadele İddiaları

Savunma Bakanı Abubakar, teröristlerin sonunun yakın olduğunu ve T129 helikopterlerinin etkili olduğunu belirtti.

19.11.2024 00:16
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Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, ülkedeki teröristlerin ve silahlı çete üyelerinin sonunun yakın olduğunu belirtti.

Abubakar, Katsina eyaletindeki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde, Türkiye'den satın alınan ve eylülde teslim edilen T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Bakan Abubakar, burada yaptığı açıklamada, ülkedeki teröristler ve silahlı çete üyelerinin faaliyetlerinin sonunun yaklaştığına olan inancını dile getirerek, birlikleri ülkenin düşmanlarına karşı zafer kazanmak için kara kuvvetleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmeye çağırdı.

Eylülde alınan ilave iki T129 ATAK helikopterinin, düşmanların adaletten kaçmasını engellemede diğer savaş uçaklarına göre avantaj sağladığını kaydeden Abubakar, Kuzeybatı Bölgesi'ndeki barış, istikrar ve refahı tehdit eden haydutlar ve diğer suç unsurlarını ortadan kaldırmakla görevlendirildiklerini söyledi.

Abubakar, Nijerya'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen ve şimdiden olumlu sonuçlar verdiğine inandığı mücadelede, askerlerin cesaretini, adanmışlığını, bağlılığını ve kişisel fedakarlıklarını takdir etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya, Türkiye'den temin ettiği savaş helikopterlerinden ikisini şubatta, ikisini de eylülde teslim almıştı.

Kaynak: AA

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