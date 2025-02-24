Nijerya'da Trafik Kazası: 14 Ölü

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ABUJA, 24 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesiminde yer alan Niger eyaletinde bir yolcu otobüsünün mal taşıyan bir kamyonla çarpışması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Nijerya polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri'nin Niger eyalet komutanı olan Kumar Tsukwam, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada cumartesi öğleden sonra yaşanan kazada otobüsün bir başka aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyona çarptığını ve Agaie-Lapai Otoyolu'nda kargaşaya neden olduğunu söyledi.

Tsukwam, polisin ön inceleme bulgularına dayanarak kazanın "hatalı sollama ve aşırı hız" nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Otobüs şoförünün de yaralandığı ve diğer yaralılarla birlikte yerel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.