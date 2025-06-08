Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kyaramma köyünde trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Shiisu, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini paylaşan Shiisu, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Shiisu, kazanın sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Trafik Kazası: 9 Ölü - Son Dakika
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