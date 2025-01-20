Nijerya'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

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Nijerya hükümeti, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesini ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, son 15 aydır Gazze'de yaşanan korkunç sivil can kayıplarının ve insani trajedinin sona ermesinin yanı sıra, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin ailelerine ve İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan bazı Filistinlilere rahatlama sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Nijerya'nın, barış anlaşmasının kolaylaştırdığı çok ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tedarikini de memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, ateşkes anlaşmasının bölge halkına umut ve merhamet için bir fırsat sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya'nın, tüm paydaşları bu yeni ivme üzerine inşa etmeye ve anlaşmanın ikinci ile üçüncü aşamalarının başarılı bir şekilde uygulanması için çalışmaya çağırdığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Üç aşamadan oluşan ve dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Ateşkes öncesinde İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirilmişti.