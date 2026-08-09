Nijerya'dan Husilere Kınama - Son Dakika
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Nijerya'dan Husilere Kınama

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Nijerya, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere saldırısını kınadı ve şiddeti reddetti.

Nijerya, Husilerin Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan saldırısını kınayarak, bölgede şiddetin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki sivil hedeflere düzenlenen son saldırıdan "ciddi endişe" duyulduğu belirtildi.

Saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu eylemin uluslararası insancıl hukukun ve çatışma dönemlerinde sivillerin korunmasına ilişkin temel ilkelerin "açık bir ihlali" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Nijerya hükümetinin bölgede şiddetin tırmanmasına karşı duruşunu yinelediği belirtilerek, "Faili kim olursa olsun, sivil nüfusu ve sivil altyapıyı kasten hedef alan saldırılar kabul edilemez ve uluslararası toplum tarafından açıkça kınanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Nijerya'nın tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunduğu açıklamada, taraflardan uluslararası hukuka riayet etmeleri ve sivillerin korunmasına öncelik vermeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, devam eden çatışmanın barışçıl ve sürdürülebilir şekilde çözüme kavuşturulması için diplomatik çabaların yeniden başlatılması ve yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

Bu sürecin, bölgedeki tüm devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine saygı gösterecek şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığının bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın Körfez bölgesi ve daha geniş Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'dan Husilere Kınama - Son Dakika

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