Nijerya, Facebook ve WhatsApp'a 220 milyon dolar ceza kesti - Son Dakika
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Nijerya, Facebook ve WhatsApp'a 220 milyon dolar ceza kesti

Nijerya hükümeti, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdi. Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) tarafından yapılan açıklamada, 3 yıl süren soruşturmalar sonucunda Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını çok kez ihlal ettiği tespit edildi. Nijerya'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da Meta'nın 154 milyon aktif abonesi bulunuyor.

24.07.2024 01:35
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Nijerya hükümetinin, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meta şirketine karşı 3 yıl boyunca yoğun soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalarda, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını "çok kez" ihlal ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Abdullahi, bu nedenle hükümetin Meta'ya 220 milyon dolar ceza kestiğini söyledi.

Abdullahi, şirketin ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağına karar vermeleri için seçenekler sunduğunu ancak Nijeryalılara bunu sunmadığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022'de Meta'nın ülkede 154 milyon aktif abonesi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Facebook, Nijerya, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Facebook ve WhatsApp'a 220 milyon dolar ceza kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya, Facebook ve WhatsApp'a 220 milyon dolar ceza kesti - Son Dakika
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