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Nijerya Ordusu, Kuzeydeki Operasyonlarda 86 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, Kuzeydeki Operasyonlarda 86 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 86 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda ayrıca 101 terörist yakalandı ve teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya Ordusu, Kuzeydeki Operasyonlarda 86 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
11.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 23:55
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Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeyinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 86 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeyindeki farklı eyaletlerde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 86 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 101 teröristin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyesinin rehin alındığını aktaran Buba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, ordunun ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele konusunda kararlı olduğunu belirterek "Bu nedenle ordu olarak önümüzdeki görevi başarmak için muazzam bir güçle hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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