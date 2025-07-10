Nijerya ve AB'den 20 Milyon Avro Anlaşma

Nijerya ile Avrupa Birliği (AB), ülkede müzeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi, film festivallerinin desteklenmesi ve dijital yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesi için 20 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

Kültür, Sanat, Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Hannatu Musawa, AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot ile film festivallerinin desteklenmesi ve dijital yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesi için 20 milyon avroluk bir anlaşmaya imza attı.

Kültür, Sanat, Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın Mignot başkanlığındaki üst düzey AB heyetinin Musawa'yı ziyaretinde duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu girişimin Nijerya'nın kültürel zenginliğini ekonomik büyüme, istihdam oluşturma ve ulusal birlik hedefleri doğrultusunda değerlendirme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Musawa, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanatçılarının katılımıyla "Birlik Şarkısı" üretme çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, söz konusu şarkının ulusal birlik ve güvenlik sorunlarına müzik yoluyla dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Kültür politikalarının veriye dayalı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Musawa, kapsamlı kültürel veri haritalandırmasının önümüzdeki dönemde atılacak adımlar için yol gösterici olacağını belirtti.

AB ve Nijerya tarafları, işbirliğinin kapasite geliştirme, dijital becerilerin artırılması, altyapı desteği ve genç istihdamı gibi alanlarda derinleştirilmesi konusunda karşılıklı taahhütte bulundu.