Nijerya'ya Kolera Aşısı Gönderildi

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine kolera salgınıyla mücadele kapsamında 669 bin 569 doz kolera aşısı teslim ettiğini bildirdi.

UNICEF Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, UNICEF temsilcilerinin, seller nedeniyle kolera salgınının arttığı Borno eyaletini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele için ziyaret sırasında 669 bin 569 doz aşısının teslim edildiği kaydedilerek, aşıların koleraya yakalanma riski taşıyanlara, özellikle de kalabalık bölgelerdeki insanlara ve çocuklara ulaşmada etkili olacağı ifade edildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda sel felaketi nedeniyle 230 binden fazla insanın yerinden olduğunu açıklamıştı.