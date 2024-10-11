Nijerya'ya Kolera Aşısı Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'ya Kolera Aşısı Gönderildi

UNICEF, Nijerya'nın Borno eyaletine 669 bin doz kolera aşısı teslim etti, salgınla mücadele ediliyor.

11.10.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine kolera salgınıyla mücadele kapsamında 669 bin 569 doz kolera aşısı teslim ettiğini bildirdi.

UNICEF Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, UNICEF temsilcilerinin, seller nedeniyle kolera salgınının arttığı Borno eyaletini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele için ziyaret sırasında 669 bin 569 doz aşısının teslim edildiği kaydedilerek, aşıların koleraya yakalanma riski taşıyanlara, özellikle de kalabalık bölgelerdeki insanlara ve çocuklara ulaşmada etkili olacağı ifade edildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda sel felaketi nedeniyle 230 binden fazla insanın yerinden olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Nijerya, Güncel, Kolera, Sağlık, Dünya, Borno, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'ya Kolera Aşısı Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız’ satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:17 Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 20:34:12. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'ya Kolera Aşısı Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.