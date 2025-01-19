Nikah Salonunda Silahlı Saldırı

Avcılar'da nikah salonunda bir kişinin silahla ateş açması sonucu damadın arkadaşı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından bir kişi silahla ateş açtı.
Bu sırada salonda bulunan damadın arkadaşı yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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