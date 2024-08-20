Nikaragua'da 1500'den fazla STK'nın yasal statüsü iptal edildi - Son Dakika
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Nikaragua'da 1500'den fazla STK'nın yasal statüsü iptal edildi

Nikaragua'da Daniel Ortega hükümeti, 1500'den fazla STK'nın yasal statüsünü iptal etti. Brezilya-Nikaragua Ticaret Odası da kapatılan STK'ler arasında yer aldı. Bu durum, Brezilya ile Nikaragua arasındaki gerilimi artırdı.

20.08.2024 15:51
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Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Brezilya-Nikaragua Ticaret Odası da olmak üzere 1500'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) yasal statüsü iptal edildi.

The Rio Times'ın haberine göre, Nikaragua'da Daniel Ortega hükümeti, birçok STK hakkında harekete geçti.

Buna göre, çoğu dini gruplara ait 1500'den fazla STK'nin yasal statüsü iptal edilirken, söz konusu karardan son zamanlarda gerilimlerin yaşandığı Brezilya da etkilendi.

Kapatılan STK'ler arasında Brezilya-Nikaragua Ticaret Odası da yer aldı.

Nikaragua'da 2018'den beri 5 binden fazla STK'nin kapatıldığı tahmin ediliyor.

Brezilya-Nikaragua gerilimi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Nikaragua'da gözaltına alınan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmasından sonra iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.

İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, Lula da Silva'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Papa ile konuştum ve benden Ortega (Nikaragua Devlet Başkanı) ile konuşmamı ve orada hapse atılan bir piskopos hakkında aracı olmamı rica etti. Ortega telefonlarıma cevap vermedi ve benimle konuşmak istemedi. Ben de onunla bir daha hiç konuşmadım." dediği kaydedildi.

Ayrıca 9 Ağustos'ta Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık vererek, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Nikaragua, Brezilya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua'da 1500'den fazla STK'nın yasal statüsü iptal edildi - Son Dakika

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