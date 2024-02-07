Nikki Haley, Nevada\'daki ön seçimleri kaybetti

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ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley, eyaletin düzenlediği ve tek ciddi aday olduğu Nevada'daki ön seçimleri kaybetti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Nevada'da eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimler yapıldı.

2021'deki yasa değişikliğinin ardından eyalette ilk kez bu başkanlık seçim sürecinde biri eyalet yönetiminin, diğeri ise Cumhuriyetçi Partinin düzenleyeceği iki ön seçim yapılıyor.

Salı günü yapılan ve eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimlere tek ciddi aday olarak Haley girerken, Cumhuriyetçilerin asıl başkan adayı olarak görülen Trump bu seçimlere katılmadı. Haley'nin yanı sıra Mike Pence'in de bulunduğu olduğu oy pusulalarında "adayların hiçbiri" seçeneği de yer alıyordu.

Eyalette Trump destekçilerinin Haley'yi protesto etmek amacıyla sandığa gidip yüzde 60 düzeyinde "adayların hiçbiri" seçeneğine oy vermeleri sebebiyle Haley, sadece yüzde 30 civarında oy alarak dolaylı olarak Trump'a mağlup oldu.

Cumhuriyetçi Partinin Nevada'da yarın düzenleyeceği ve asıl delegelerin dağıtılacağı ikinci ön seçimlere katılacak Trump'ın açık ara kazanması bekleniyor.

Biden Nevada'daki ön seçimleri rahat kazandı

Öte yandan eyaletteki Demokratların Nevada'daki ön seçimlerinde ise ABD Başkanı Joe Biden açık ara farkla galip çıktı.

Biden, oyların yaklaşık yüzde 89'unu aldı.