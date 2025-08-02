Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Arife Kalak'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?