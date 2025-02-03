Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 19 balya saman yandı.
İlçede bulunan organize sanayi bölgesi yakınlarındaki samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
On dokuz saman balyası yandı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?