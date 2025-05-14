Niksar\'da Taksilere Denetim

Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi.

Niksar Belediyesi zabıta ekiplerince ilçe genelinde taksi durakları ve araçlarının denetimleri yapıldı. Taksilerde taksimetrenin açılıp açılmadığı, çalışma saatleri, şoförlerin müşteri ile iletişimi, araçların ve taksi duraklarının temizlik kontrolleri yapıldı.

Zabıta ekiplerinin belirli aralıklarla kontrollerinin süreceği öğrenildi.