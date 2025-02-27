Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Zeki Sarıkaya'ya ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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