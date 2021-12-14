Son Dakika Sarıkaya Haberleri

- 12:44 AK Parti Tekman ve Hınıs'la danıştı
Pasinler ve Köprüköy ilçeleriyle başlayan AK Parti Danışma Meclisi toplantıları Tekman ve Hınıs'la devam etti.
- 14.12.2021 14 Ara 10:00 İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği
Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde üretim yapan kadınlara manda desteğinde bulunuyor.
- 12.12.2021 12 Ara 11:37 Erciş'te sağlık çalışanlarına plaket verildi
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı plaket ve başarı belgesi verdi.
- 07.12.2021 07 Ara 17:37 KASTAMONU - Köyünü terk etmeyerek mezarını beklediği şehit oğlunun yanına defnedildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi.
- 07.12.2021 07 Ara 17:18 OĞUL ASKERLİK YEMİNİ ETTİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında, Bünyamin Kahveci (53) ile oğlu Hasan Kahveci (21) birlikte yemin edip, bir günlüğüne asker oldu.
- 07.12.2021 07 Ara 17:00 Köyünü terk etmeyerek mezarını beklediği şehit oğlunun yanına defnedildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi.
- 07.12.2021 07 Ara 15:09 Son dakika haberleri! Engelli baba-oğulun askerlik özlemi sona erdi
Edinilen son dakika haberine göre Engelli baba-oğulun askerlik özlemi sona erdi Türk Bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin ettiler Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Engelli Bünyamin Kahveci ile 21 yaşındaki engelli oğlu Hasan Kahveci ve 21 yaşındaki Engelli vatandaş Yasin Sarıkaya düzenlenen törende...
- 02.12.2021 02 Ara 10:20 İnegöl'e 128 yıl önce göç eden Boşnakların torunları geleneklerini yaşatıyor
Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinden 1893 yılında Türkiye'ye göç ederek Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Boşnakların torunları kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.
- 29.11.2021 29 Kas 10:24 Toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması ve devamının çiftçilere gösterilmesi için toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı.
- 25.11.2021 25 Kas 10:36 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
İçişleri Bakanlığının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" ve "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında 81 ilde ve tüm ilçelerde olduğu gibi Oltu'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
- 18.11.2021 18 Kas 22:30 Helalleşme mesajı seçim stratejisi mi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu bizzat cevapladı
Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde kara leke olan olaylarla ilgili yaptığı helalleşme çağrısıyla gündemi değiştirdi. Bu hamlenin seçim stratejisi olduğu konuşulurken Kılıçdaroğlu iddialara bizzat cevap vererek, "Hatadan dönmek erdemdir. Geçmişe takılıp, kalma değil helalleşme. İstiyoruz ki çocuklarımız böyle acılar yaşamasın. 'Bazıları da bu bir strateji mi?' diyor. Hayır efendim bu bir strateji değil." ifadelerini kullandı.
- 18.11.2021 18 Kas 12:25 Sarıkaya Roma Hamamı Unesco yolunda
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat İl Özel İdaresi arasında, Sarıkaya Roma Hamamı (Basilica Therma) çevre düzenlemesi protokolü imzalandı.
- 16.11.2021 16 Kas 12:25 Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- 15.11.2021 15 Kas 23:48 Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Yozgat merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- 14.11.2021 14 Kas 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan ve şeffaf bir cismin yolda ilerlediği anlar yer alıyor.
- 12.11.2021 12 Kas 17:26 Yozgat'ta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı
Yozgat merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
- 11.11.2021 11 Kas 22:10 Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu
Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştuERZURUM Oltu'da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.
- 05.11.2021 05 Kas 16:10 Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi arasında, ilçeye yapılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü törenle imzalandı.
- 03.11.2021 03 Kas 17:13 Son dakika haber: Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Kundakçı, görevine başladı
Bir son dakika haberine göre Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kundakçı göreve başladı.
- 31.10.2021 31 Eki 15:32 TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
- 29.10.2021 29 Eki 14:44 Öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu
Yozgat'ın Sorgun ve Saraykent ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
- 29.10.2021 29 Eki 11:54 Oltu'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.
- 22.10.2021 22 Eki 00:58 Genel Sekreter Çelikel, Gevaş ilçesindeki cadde çalışmalarını inceledi
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.
- 21.10.2021 21 Eki 15:43 GENEL SEKRETERİMİZ MEHMET FATİH ÇELİKEL, GEVAŞ İLÇESİNDEKİ CADDE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.
- 19.10.2021 19 Eki 16:13 Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Kemer Belediyesi, Ukrayna'nın Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu.
- 19.10.2021 19 Eki 14:49 Gurbetçilerden Yozgat'taki engellilere akülü araç desteği
Avrupa Curalililer Derneği ile İHH Derneği Hollanda temsilciliği tarafından Yozgat'ın Çayıralan ve Çandır ilçesinde yaşayan engellilere gönderilen akülü araçlar düzenlenen törenle dağıtıldı.
- 06.10.2021 06 Eki 11:13 Pamukkale Belediyesinden amatör futbol kulüplerine önemli destek
Amatör Spor Haftası'nda ilçede bulunan amatör futbol kulüplerine malzeme yardımında bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'nin spor kenti olmasını amaçlıyoruz.
- 05.10.2021 05 Eki 13:12 Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı
Denizli'de geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri nedeniyle yapılamayan Amatör Spor Haftası kutlamaları, bu yıl kortej yürüyüşü ile başladı.
- 23.09.2021 23 Eyl 00:58 Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.
- 22.09.2021 22 Eyl 14:43 Tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 684 parça eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
- 22.09.2021 22 Eyl 11:05 KOSGEB'den destek alan girişimci hurda lastikleri el arabası tekerleğine dönüştürüyor
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede el arabası tekerleği üreterek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.
- 17.09.2021 17 Eyl 14:40 İnönü balına yoğun ilgi
İnönü Bal Ormanında üretilen 2500 kilogramlık bal sofralarda yerini almak üzere satışına başlandı.
- 15.09.2021 15 Eyl 14:56 Araç'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.
- 12.09.2021 12 Eyl 10:07 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tire çıkarması
AK Parti İzmir'in saha çalışmaları hız kesmeden devam ederken, il başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire'de muhtar, esnaf ve üye ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla da bir araya geldi.
- 11.09.2021 11 Eyl 17:00 Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı
Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.
- 10.09.2021 10 Eyl 18:58 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tire'de ziyaretlerde bulundu
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire ilçesinde partililer ve esnafla bir araya geldi.
- 06.09.2021 06 Eyl 17:58 Marmaris'te öğrenciler okullarına, öğretmenler öğrencilerine kavuştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 bin 890 öğrenci ders başı yaptı.
- 06.09.2021 06 Eyl 10:29 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
Konya'da ortaya çıkan obruklar sonrası Ankara'da tarlada obruk oluştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen obruğun 2 gün önce oluştuğu ve genişlemeye devam ettiği ifade edildi. Obruğun oluştuğu tarla sahibi ve yöre halkı ise yardım yetkililerden yardım bekliyor.
- 02.09.2021 02 Eyl 10:51 Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin ölümünün 6. yılı
Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün altıncı yılında, cansız bedeninin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahilde anıldı.
- 31.08.2021 31 Ağu 10:59 Hobi olarak 50 kazla başladı, taleplere yetişemiyor
Rusya'da gördüğü bir çiftlikten esinlenerek köyünde önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı Emrah Ölmez (41), ülkenin dört bir köşesine kaz eti gönderiyor.
- 28.08.2021 28 Ağu 10:52 Doğru, Tayfun Uğur ve Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un kardeşi Tayfun Uğur ile Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı.
- 25.08.2021 25 Ağu 09:08 Bodrum, Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin turizm potansiyeli değerlendirildi
Bodrum-Milas-Yatağan-Kavaklıdere ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonların tanıtımının daha da artırılması amacıyla kurulan "Bodrum-Milas-Yatağan-Kavaklıdere Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşti.
- 23.08.2021 23 Ağu 18:08 Sorgun'da "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" tamamlandı
Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi.
- 21.08.2021 21 Ağu 18:08 Yozgat Valisi Ziya Polat, Özler Yeraltı Şehrinde incelemelerde bulundu
Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde 2018 yılında ortaya çıkartılan 17 oda ve bağlantı tünellerinden oluşan yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu.
- 19.08.2021 19 Ağu 01:16 18 Ağustos 2021 Haberleri
18 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- 16.08.2021 16 Ağu 12:36 Fethiye'de İkinci Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde hizmete açıldı.
- 13.08.2021 13 Ağu 13:58 KOP'un yenilikçi projesi Tarla Günü Etkinliğiyle tanıtıldı
KOP İdaresi tarafından KOP Eylem Planına alınan ve desteklenen; uygulayıcısı çiftçilere hem zamandan hem yakıttan hem de sudan önemli tasarruf sağlayan yenilikçi Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi, Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı.
- 08.08.2021 08 Ağu 16:50 Son dakika haberi! 87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini jandarma buldu
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Günyüzü ilçesine gelen alzaymır hastası olan 87 yaşındaki kadının yakınlarını jandarma ekipleri buldu.
- 06.08.2021 06 Ağu 11:07 Kuraklığa rağmen yeşil mercimekte verim düşmedi
Türkiye'nin önemli yeşil mercimek üretim merkezlerinden Yozgat'ta, yaşanan kuraklığa rağmen sağlanan verim çiftçileri sevindirdi.
- 03.08.2021 03 Ağu 18:14 5 bin 500 yıllık Çadır Höyük'te kazı çalışmaları başladı
5 bin 500 yıllık Çadır Höyük'te kazı çalışmaları başladı Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Çadır Höyük'te kazı ve temizlik çalışmaları başladı.