Son Dakika Sarıkaya Haberleri

12:44 AK Parti Tekman ve Hınıs'la danıştı Pasinler ve Köprüköy ilçeleriyle başlayan AK Parti Danışma Meclisi toplantıları Tekman ve Hınıs'la devam etti.

10:00 İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde üretim yapan kadınlara manda desteğinde bulunuyor.

11:37 Erciş'te sağlık çalışanlarına plaket verildi Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı plaket ve başarı belgesi verdi.

17:37 KASTAMONU - Köyünü terk etmeyerek mezarını beklediği şehit oğlunun yanına defnedildi Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi.

17:18 OĞUL ASKERLİK YEMİNİ ETTİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında, Bünyamin Kahveci (53) ile oğlu Hasan Kahveci (21) birlikte yemin edip, bir günlüğüne asker oldu.

17:00 Köyünü terk etmeyerek mezarını beklediği şehit oğlunun yanına defnedildi Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi.

15:09 Son dakika haberleri! Engelli baba-oğulun askerlik özlemi sona erdi Edinilen son dakika haberine göre Engelli baba-oğulun askerlik özlemi sona erdi Türk Bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin ettiler Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Engelli Bünyamin Kahveci ile 21 yaşındaki engelli oğlu Hasan Kahveci ve 21 yaşındaki Engelli vatandaş Yasin Sarıkaya düzenlenen törende...

10:20 İnegöl'e 128 yıl önce göç eden Boşnakların torunları geleneklerini yaşatıyor Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinden 1893 yılında Türkiye'ye göç ederek Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Boşnakların torunları kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

10:24 Toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması ve devamının çiftçilere gösterilmesi için toprak işlemesiz buğday ve arpa ekimleri yapıldı.

10:36 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı' yapıldı İçişleri Bakanlığının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" ve "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında 81 ilde ve tüm ilçelerde olduğu gibi Oltu'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

22:30 Helalleşme mesajı seçim stratejisi mi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu bizzat cevapladı Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde kara leke olan olaylarla ilgili yaptığı helalleşme çağrısıyla gündemi değiştirdi. Bu hamlenin seçim stratejisi olduğu konuşulurken Kılıçdaroğlu iddialara bizzat cevap vererek, "Hatadan dönmek erdemdir. Geçmişe takılıp, kalma değil helalleşme. İstiyoruz ki çocuklarımız böyle acılar yaşamasın. 'Bazıları da bu bir strateji mi?' diyor. Hayır efendim bu bir strateji değil." ifadelerini kullandı.

12:25 Sarıkaya Roma Hamamı Unesco yolunda Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat İl Özel İdaresi arasında, Sarıkaya Roma Hamamı (Basilica Therma) çevre düzenlemesi protokolü imzalandı.

23:48 Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Yozgat merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan ve şeffaf bir cismin yolda ilerlediği anlar yer alıyor.

22:10 Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştuERZURUM Oltu'da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

16:10 Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi arasında, ilçeye yapılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü törenle imzalandı.

17:13 Son dakika haber: Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Kundakçı, görevine başladı Bir son dakika haberine göre Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kundakçı göreve başladı.

14:44 Öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu Yozgat'ın Sorgun ve Saraykent ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

11:54 Oltu'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

00:58 Genel Sekreter Çelikel, Gevaş ilçesindeki cadde çalışmalarını inceledi Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

15:43 GENEL SEKRETERİMİZ MEHMET FATİH ÇELİKEL, GEVAŞ İLÇESİNDEKİ CADDE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Gevaş ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

14:49 Gurbetçilerden Yozgat'taki engellilere akülü araç desteği Avrupa Curalililer Derneği ile İHH Derneği Hollanda temsilciliği tarafından Yozgat'ın Çayıralan ve Çandır ilçesinde yaşayan engellilere gönderilen akülü araçlar düzenlenen törenle dağıtıldı.

11:13 Pamukkale Belediyesinden amatör futbol kulüplerine önemli destek Amatör Spor Haftası'nda ilçede bulunan amatör futbol kulüplerine malzeme yardımında bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'nin spor kenti olmasını amaçlıyoruz.

13:12 Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı Denizli'de geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri nedeniyle yapılamayan Amatör Spor Haftası kutlamaları, bu yıl kortej yürüyüşü ile başladı.

00:58 Yozgat'ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

14:43 Tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 684 parça eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

11:05 KOSGEB'den destek alan girişimci hurda lastikleri el arabası tekerleğine dönüştürüyor Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede el arabası tekerleği üreterek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

14:40 İnönü balına yoğun ilgi İnönü Bal Ormanında üretilen 2500 kilogramlık bal sofralarda yerini almak üzere satışına başlandı.

14:56 Araç'ta İlköğretim Haftası kutlandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.

10:07 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tire çıkarması AK Parti İzmir'in saha çalışmaları hız kesmeden devam ederken, il başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire'de muhtar, esnaf ve üye ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla da bir araya geldi.

17:00 Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.

18:58 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tire'de ziyaretlerde bulundu AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire ilçesinde partililer ve esnafla bir araya geldi.

10:29 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Konya'da ortaya çıkan obruklar sonrası Ankara'da tarlada obruk oluştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen obruğun 2 gün önce oluştuğu ve genişlemeye devam ettiği ifade edildi. Obruğun oluştuğu tarla sahibi ve yöre halkı ise yardım yetkililerden yardım bekliyor.

10:51 Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin ölümünün 6. yılı Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün altıncı yılında, cansız bedeninin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahilde anıldı.

10:59 Hobi olarak 50 kazla başladı, taleplere yetişemiyor Rusya'da gördüğü bir çiftlikten esinlenerek köyünde önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı Emrah Ölmez (41), ülkenin dört bir köşesine kaz eti gönderiyor.

10:52 Doğru, Tayfun Uğur ve Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un kardeşi Tayfun Uğur ile Kader Sarıkaya çiftinin nikahını kıydı.

09:08 Bodrum, Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin turizm potansiyeli değerlendirildi Bodrum-Milas-Yatağan-Kavaklıdere ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonların tanıtımının daha da artırılması amacıyla kurulan "Bodrum-Milas-Yatağan-Kavaklıdere Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşti.

18:08 Sorgun'da "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" tamamlandı Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi.

18:08 Yozgat Valisi Ziya Polat, Özler Yeraltı Şehrinde incelemelerde bulundu Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde 2018 yılında ortaya çıkartılan 17 oda ve bağlantı tünellerinden oluşan yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu.

12:36 Fethiye'de İkinci Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde hizmete açıldı.

13:58 KOP'un yenilikçi projesi Tarla Günü Etkinliğiyle tanıtıldı KOP İdaresi tarafından KOP Eylem Planına alınan ve desteklenen; uygulayıcısı çiftçilere hem zamandan hem yakıttan hem de sudan önemli tasarruf sağlayan yenilikçi Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi, Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı.

16:50 Son dakika haberi! 87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini jandarma buldu Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Günyüzü ilçesine gelen alzaymır hastası olan 87 yaşındaki kadının yakınlarını jandarma ekipleri buldu.

11:07 Kuraklığa rağmen yeşil mercimekte verim düşmedi Türkiye'nin önemli yeşil mercimek üretim merkezlerinden Yozgat'ta, yaşanan kuraklığa rağmen sağlanan verim çiftçileri sevindirdi.