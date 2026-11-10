Nallıhan\'ın Sarıkaya Mahallesi\'nde ev ve yanındaki yapıyı saran yangın söndürüldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki yapıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi ve yanındaki yapıyı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.