Nallıhan'ın Sarıkaya Mahallesi'nde ev ve yanındaki yapıyı saran yangın söndürüldü - Son Dakika
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Nallıhan'ın Sarıkaya Mahallesi'nde ev ve yanındaki yapıyı saran yangın söndürüldü

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Nallıhan\'ın Sarıkaya Mahallesi\'nde ev ve yanındaki yapıyı saran yangın söndürüldü
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Nallıhan'a bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ev ve yanındaki yapıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki yapıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi ve yanındaki yapıyı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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