Araban Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Dünya Yaşlılar Günü kutlama mesajı yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Atilla Sarıkaya mesajında, "Hayat tecrübeleri ile bizlere yol gösteren, ailesine, vatanına ve milletine adanmışlıkla geçen bir ömrün olgunluk dönemini yaşamakta olan büyüklerimize duyduğumuz minnet duygusunun bir göstergesi olarak, 1 Ekim tarihini 'Dünya Yaşlılar Günü' olarak kutlamaktayız. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen yaşlılarımız, hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile aile olarak birlikte olmanın önemini, sevgi ve saygı timsali olarak içimizde hissettirerek, büyük özveriler ile bizleri bugünlere taşıdılar. Bizim geleneklerimizde yaşlılara hürmet, sevgi, samimiyet vardır. Ömürlerinin büyük bir bölümünü vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bugün ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş büyüklerimize rahmet, hayatta olanlarımıza da sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.