Sivas Şarkışla'da park halindeki minibüs yandı, alevler yaklaşık 4 dönüme sıçradı - Son Dakika
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Sivas Şarkışla'da park halindeki minibüs yandı, alevler yaklaşık 4 dönüme sıçradı

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Sivas Şarkışla\'da park halindeki minibüs yandı, alevler yaklaşık 4 dönüme sıçradı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkisinde park halindeki minibüste çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Minibüsten sıçrayan alevler yaklaşık 4 dönümlük araziye ve bazı ağaçlara yayıldı; yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkisinde park halinde bulunan 58 AAK 791 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüsten sıçrayan alevler yaklaşık 4 dönümlük boş arazide bulunan kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevler, kısa sürede tarladaki bazı ağaçlara da sıçradı.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Şarkışla'da park halindeki minibüs yandı, alevler yaklaşık 4 dönüme sıçradı - Son Dakika
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