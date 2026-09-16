Yozgat'ta 96 yaşındaki Kore gazisi, cephe hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta 96 yaşındaki Kore gazisi, cephe hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı

Yozgat\'ta 96 yaşındaki Kore gazisi, cephe hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, 1950'li yıllarda Uzak Doğu'da cephede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kanak'ın ailesi ve köy muhtarı, hayatını sürdüren gazinin köylerinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Takvimler 17 Eylül 1950 tarihini gösterdiğinde Kore Savaşı'na katılacak olan Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 kişilik 1. Türk Tugayı, İskenderun Limanı'ndan uğurlanarak Uzak Doğu'ya doğru tarihi yolculuğuna başladı.

O tarihe tanıklık eden Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, 1950'li yıllarda Uzak Doğu'da cephede yaşadığı hatıralarını gözyaşları içinde anlattı.

"Cepheye senin gibileri geliyor, aynı yazgıyı paylaşıyorsun"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşı'nda sergilediği kahramanlığın canlı tanıklarından biri olan Kanak, vatan toprağından binlerce kilometre uzakta verdikleri mücadeleyi ve aile özlemini belirtti. Kanak, "O zaman bekardım. Ailem Kore'ye gittiğimi biliyordu. Burada anne babam çile çekti. Annem babam çok ağladılar. Cepheye senin gibileri geliyor, aynı yazgıyı paylaşıyorsun. Vadesi yeten kaldı, yetmeyen döndü. Kore'de 1 sene kaldım. O zaman çok kalabalıktı. Cepheden başka bir yer görmedik. Anam babam aklımdan çıkmadı" dedi.

"Yaşayan bir tarih, köyümüzün efsanesi"

Kore Gazisi Şevki Kanak'ın akrabası ve aynı zamanda Hasbek Köyü Muhtarı olan Mehmet Kahraman, "Biz bununla gurur duyuyoruz. Hala çocuğuyuz. Çok hatıralarını dinledim. O zaman daha gençti, ben gelirdim, cepheden cepheye koştuklarını çatışmaya girdiklerini anlatırdı. Yaşayan bir tarih. Köyümüzün bir efsanesi, bir çınarı, bizim gurur kaynağımız. Sağ olsun valimiz, kaymakamımız ziyaretine gelirler. İhtiyaçlarını sorarlar" ifadelerine yer verdi.

"Eskiden Gazi olmasının çok bir kıymeti yoktu, Cumhurbaşkanımızdan sonra kıymetlendi"

Şevki Kanak'ın eşi Hatice Kanak ise "Savaşa gitmesinden dolayı gurur duyarım. Ziyaretçileri eksik olmaz. Çok gelirler. Çobanlık yaparak günleri geçti. Eskiden Gazi olmasının çok bir kıymeti yoktu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, başa geçti Gazimiz kıymetlendi. Yoksa çok sefillik çektik. Tarlada süründüm, çocuklarıma kalem defter parası bulamadım. Tarlalarda mercimek yoldum" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uzak Doğu, Sarıkaya, Yozgat, Yerel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 96 yaşındaki Kore gazisi, cephe hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:36:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 96 yaşındaki Kore gazisi, cephe hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement