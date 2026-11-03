Bergama'da taburcu olan Sarıkaya'ya arkadaşları davul ve klarnetle sürpriz yaptı - Son Dakika
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Bergama'da taburcu olan Sarıkaya'ya arkadaşları davul ve klarnetle sürpriz yaptı

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Bergama\'da taburcu olan Sarıkaya\'ya arkadaşları davul ve klarnetle sürpriz yaptı
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Bergama\'da taburcu olan Sarıkaya\'ya arkadaşları davul ve klarnetle sürpriz yaptı
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Bergama'nın Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sarıkaya, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup evine döndü. Arkadaşları, Sarıkaya'ya davul ve klarnet çalarak sürpriz ziyarette bulundu; Sarıkaya, bu sürprizin iyileşme sürecinde ilaç gibi geldiğini söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde mahalle halkı tarafından çok sevilen Mehmet Sarıkaya'nın bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu olması üzerine sevenleri, davul, klarnet çalarak evine sürpriz ziyarette bulundular.

Bergama ilçesi Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle halkı tarafından çok sevilen Mehmet Sarıkaya, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Hastaneden taburcu olup evine geri dönen Sarıkaya, bugün sürpriz bir ziyaretle karşılaştı. Arkadaşları, Sarıkaya'nın tedavisinin sona erip evine geldiğini haber alınca davulcu ve klarnetçileri alıp ziyarete gitti. Kapısının önünde davul ve klarnet sesini duyunca neye uğradığını şaşıran Mehmet Sarıkaya, dostlarını karşısında gördüğünde duygusal anlar yaşadı.

Sarıkaya, "Eve geldiğimi haber alan arkadaşlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Davul ve klarnet eşliğinde evime geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Gerçekten de iyileşme sürecinde bu sürpriz bana ilaç geldi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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