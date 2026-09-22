Sivas Şarkışla'da minibüs yangını tarlaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sivas Şarkışla'da minibüs yangını tarlaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi

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Sivas Şarkışla\'da minibüs yangını tarlaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkiinde park halindeki 58 AAK 791 plakalı minibüste yangın çıktı. Alevler boş tarlaya sıçradı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta park halindeki bir minibüste başlayan yangın, araziye sıçradı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkiinde park halinde olan 58 AAK 791 plakalı minibüste nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta ara ara patlamalar olurken alevler boş tarlaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaSarıkayaŞarkışlaİtfaiyeOlaylarGüncelSivasSon Dakika

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