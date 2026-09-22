Sivas Şarkışla\'da minibüs yangını tarlaya sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta park halindeki bir minibüste başlayan yangın, araziye sıçradı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkiinde park halinde olan 58 AAK 791 plakalı minibüste nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta ara ara patlamalar olurken alevler boş tarlaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.