Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında CNC makinesine sıkışan işçi Vedat Sarıkaya öldü - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında CNC makinesine sıkışan işçi Vedat Sarıkaya öldü

Bursa İnegöl\'de mobilya fabrikasında CNC makinesine sıkışan işçi Vedat Sarıkaya öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine başı sıkışan 3 çocuk babası Vedat Sarıkaya (51) hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya kurtarılamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında başı ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya (51) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Vedat Sarıkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında CNC makinesine sıkışan işçi Vedat Sarıkaya öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında CNC makinesine sıkışan işçi Vedat Sarıkaya öldü - Son Dakika
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