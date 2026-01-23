Yozgat\'ta Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin bir internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.B.I'nın tarihi eser niteliğindeki objelerin satışını yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.