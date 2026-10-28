Atilla Sarıkaya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Atilla Sarıkaya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Atilla Sarıkaya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Gaziantep Büyükşehir ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atilla Sarıkaya mesajında, "Aziz Milletimizin var oluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve milli egemenliğinin eseri olan Cumhuriyetimizin 103'ncü yıldönümünü, tüm Arabanlı hemşerilerimiz ve milletçe büyük bir gurur, coşku ve iftiharla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesiyle işgale boyun eğmeyen, esareti reddeden bir milletin "ya istiklal ya ölüm" diyerek destan yazdığı, büyük mücadelelerle zor şartlar altında kazanılan büyük zaferin sonucunda ilan edilen Cumhuriyet ile Türk Milletinin hürriyetinden asla vazgeçmeyen karakterini, inançla yoğrulmuş azmini ve istiklal ruhunu dünya kabul etmiştir. Cumhuriyet bir yönetim biçimi olmakla beraber; Türk Milletinin kendi kaderini tayin ettiği, iradesini devletin temeline nakşettiği, esaret zincirlerini kıran, karanlığa meydan okuyan bir milletin küllerinden doğuşunun tescilidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milletimiz; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda büyük bir kalkınma hamlesi başlatmış, muasır medeniyet yolunda kararlı adımlarla ilerlemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "En Büyük Eserim" dediği Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin korunması ve yüceltilmesi görevini, büyük güven duyduğu Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bu kutlu mirasın korunması ve geleceğe taşınması, her bir vatandaşımızın vazgeçilmez sorumluluğudur. Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, Cumhuriyetin kazanımlarına, milli birlik ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü tehdide karşı, sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla mücadele edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz silah arkadaşlarını, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum, Aziz Milletimizin ve tüm Arabanlı hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGaziantepSarıkayaYerelSon Dakika

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