Kayseri'den 1120 uyuşturucu hap Yozgat Sarıkaya'da ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Kayseri'den 1120 uyuşturucu hap Yozgat Sarıkaya'da ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Kayseri'den uyuşturucu getirileceği bilgisiyle Sarıkaya'da bir otomobili durdurdu. Araçta 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Kayseri'den otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli Ö.Ü'nün bulunduğu otomobili Sarıkaya ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?