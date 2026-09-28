Kayseri'den 1120 uyuşturucu hap Yozgat Sarıkaya'da ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'den 1120 uyuşturucu hap Yozgat Sarıkaya'da ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Kayseri'den uyuşturucu getirileceği bilgisiyle Sarıkaya'da bir otomobili durdurdu. Araçta 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Kayseri'den otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli Ö.Ü'nün bulunduğu otomobili Sarıkaya ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Tutuklama3. SayfaSarıkayaNarkotikKayseriYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'den 1120 uyuşturucu hap Yozgat Sarıkaya'da ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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