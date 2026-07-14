Araban Meclis Üyesi'nden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Araban Meclis Üyesi'nden 15 Temmuz mesajı

Araban Meclis Üyesi\'nden 15 Temmuz mesajı
14.07.2026 13:57  Güncelleme: 13:59
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladığı mesajda, milletin birlik ruhunu vurgulayarak, FETÖ darbe girişimine karşı direnişi ve şehitleri andı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçe Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 15 Temmuz Demokresi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atilla Sarıkaya mesajında,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu yürekten hissediyor, bu önemli tarihi yüce Türk halkı ve Arabanlı hemşehrilerim ile birlikte yad ediyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, hain FETÖ'nün darbe girişimiyle ülkemiz derinden sarsıldı. Ancak bu hain saldırı karşısında milletimiz, demokrasiye, özgürlüğe ve vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket eden yürekler, tankların önüne geçti, havaalanlarında uçakları durdurdu ve tüm kararlılığıyla bu karanlık girişimi püskürtmeyi başardı. Tarihten ve atalarından miras kahramanlıklarına bir yenisini ekleyen necip milletimiz, vatanını ve istikbalini koruma kararlılığını bir asır önce olduğu gibi "Türkiye geçilmez, vatan parçalanmaz" diyerek göstermiş, sinsi niyetler besleyenlere bir kez daha "başaramayacaksınız" demiştir. 15 Temmuz, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, aynı zamanda şehitlerimizi andığımız müstesna bir gündür. Bu topraklar için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Araban Meclis Üyesi'nden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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