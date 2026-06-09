Sarıkaya'dan, Tarihi Septimus Severus Köprüsü Çevresine Piknik Alanı Talebi - Son Dakika
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Sarıkaya'dan, Tarihi Septimus Severus Köprüsü Çevresine Piknik Alanı Talebi

Sarıkaya\'dan, Tarihi Septimus Severus Köprüsü Çevresine Piknik Alanı Talebi
09.06.2026 10:09  Güncelleme: 10:12
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü çevresinin düzenlenerek aile piknik alanına dönüştürülmesini talep etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan tarihi Septimius Severus Köprüsü'nün çevresindeki alanı, piknik alanı olarak kazandırılmasını istedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Gaziantep'in Araban ilçesinde Sıtma Pınar kaynak suyu üzerinde bulunan ve bölgenin önemli tarihi ve kültürel varlıklarından olan Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nün çevresindeki alanın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi köprü çevresinde düzenleme çalışması başlatılarak aile piknik alanı yapılmasını talep etti.

Sarıkaya, "Araban ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Sıtma Pınar çayı üzerindeki tarihi Septimius Severus Köprüsü sahipsiz kalmamalıdır. Çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır. Biz Bu Durumu Araban Belediye Meclisi'nde dile getirdiğimizde bu talebimize karşı, Sözde Araban Yetkilisi "Herhangi Bir Çalışma Yapmayacağını" ve Büyükşehir Belediyesinin yapması gerektiğini söylemiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya olarak bizzat çalışmaların yapılması için takipçisi olacağım" dedi.

Sarıkaya, "Bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Septimius Severus Köprüsü çevresinde düzenleme çalışması yapılarak aile piknik alanı yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yardım bekliyoruz.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Roma döneminde kalan tarihi Septimus Severus Köprüsüne de sahip çıkacağına inancım sonsuzdur" şeklinde konuştu.

Tarihi Septimius Severus Köprüsü

Tarihi Septimius Severus Köprüsü (kırık köprü), Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 4. Scythica Lejyonu tarafından yaptırıldı. Yapıda yer alan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus'a, biri karısı Julia Domna'ya ve diğeri oğulları Geta ile Caracalla'ya adandı. Köprü, antik dönemlerde Dülük ve Zeugma'dan Samsat'a uzanan yol üzerinde önemli bir geçit olarak biliniyor. Kesme taş bloklardan inşa edilen köprünün uzunluğu 30 metre, yüksekliğiyse 8 metredir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sarıkaya'dan, Tarihi Septimus Severus Köprüsü Çevresine Piknik Alanı Talebi - Son Dakika

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