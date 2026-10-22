Yozgat'ta Sarıkaya Süt Birliği birinci derece örgüt oldu, sayı ikiye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta Sarıkaya Süt Birliği birinci derece örgüt oldu, sayı ikiye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'ta Sarıkaya Süt Birliği birinci derece örgüt oldu, sayı ikiye çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Sarıkaya Süt Birliği'nin statü almasıyla kentte birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye çıktığını söyledi. Şentürk, birinci derece örgüt üyelerinin projelerden daha fazla destek gördüğünü belirtti.

YOZGAT (İHA) – Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, kentte birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini söyleyerek, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor" dedi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, kentte yürütülen tarımsal örgütlenme çalışmaları ile Tulip Çekerek Nehir Havzası Rehabilitasyon Projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve İl Özel İdaresi destekli yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yozgat'ta birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini belirten Şentürk; seralardan çadır ağıllara, hayvan ıslahından arıcılığa kadar geniş bir yelpazede çiftçilere sağlanan yüzde 70'e varan hibelerle üretimin güçlendirildiğini söyledi.

Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi projesi kapsamında Yozgat'ta önemli bir başarıya imza atıldığını ifade eden Şentürk, geçtiğimiz yıl birinci derece örgüt olmaya hak kazanan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin ardından bu yıl Sarıkaya Süt Birliği'nin de bu statüyü elde ettiğini açıkladı.

Örgütlerin birinci dereceye yükselmesinin üreticiye doğrudan fayda sağladığını vurgulayan Şentürk, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor. Özellikle Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği üyelerimiz, mevcut desteklerin yanı sıra ilave destekler elde ediyor, sübvansiyon kredilerinden daha düşük faizle yararlanıyor, TARSİM desteklerinde daha yüksek hibe oranlarına ulaşıyor ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme programlarında yüzde 70'e varan hibe imkanı buluyor" dedi.

Tulip Çekerek Nehir Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yozgat'taki 8 ilçede yatırımların sürdüğünü belirten Şentürk, bu yıl yaklaşık 80 milyon liralık ödenek harcanarak sera, küçükbaş ve büyükbaş çadır ağıl ihalelerinin tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl 42 adet yapılan küçükbaş çadır ağılı sayısının bu yıl 100'ün üzerine çıkarıldığını ve yüzde 70 hibeli olarak teslim edileceğini belirten Şentürk, Türkiye'de bir ilk olan büyükbaş çadır ağıl projesinin de Yozgat'ta pilot olarak uygulandığını söyledi. Geçen hafta 50 milyon lira bedelle ihalesi yapılan büyükbaş çadır ağıl projesinin yanı sıra önümüzdeki yıl için Tulip'ten Yozgat'a yaklaşık 170 milyon liralık yeni ödenek tahsis edildiği bilgisini paylaştı.

Tulip projesi dışında kalan ilçelerdeki yetiştiricilerin Konya Ovası Projesi (KOP) ile desteklendiğini ifade eden İl Müdürü Şentürk; mera rehabilitasyonu, otomatik suluk, sıvat ve yemlik gibi ekipman desteklerinin yanı sıra çadır ağıl dağıtımlarının sürdüğünü belirtti.

KOP kapsamındaki destek detaylarını paylaşan Şentürk, "Yerköy'de 13, Şefaatli'de 7, Boğazlıyan'da 15 ve merkez ilçemizde 16 olmak üzere toplam 53 çiftçimize KOP'tan çadır ağılı verdik. Tulip ve KOP projeleri toplamında 150'den fazla çadır ağılımızı yüzde 70 hibeli olarak üreticilerimize teslim etmiş olduk. Ayrıca KOP'un 'Seralar Gelişiyor' projesi kapsamında 9 çiftçimize, toplam bütçesi 4 milyon lirayı aşan 525 metrekarelik seraları teslim ettik ve üretim başladı" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım ve Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Altan Gültekin'e sertifikalarını teslim etti.

Kaynak: İHA
Ömer ŞentürkÇiftçilikSarıkayaEkonomiGüncelYozgatTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Sarıkaya Süt Birliği birinci derece örgüt oldu, sayı ikiye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei