Sarıkaya Süt Birliği günlük 80 ton sütten ilçeye 2 milyon lira gelir sağlıyor

Yozgat'ın 30 bin 785 nüfuslu Sarıkaya ilçesinde Süt Üreticileri Birliği bünyesindeki üreticilerden toplanan günlük 80 ton süt ekonomiye kazandırılıyor.

İlçede hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sütlerini toplayan Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, 50 köy ve 10 mahalleden toplanan sütü, Et ve Süt Kurumu Yozgat İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli firmalara ulaştırıyor.

Birlik çalışanları, sabah 04.30'da ve akşam 18.00'de araçlarla köy ve mahallelerdeki üreticilere ulaşarak sütleri kontrol ettikten sonra tanklara aktarıyor.

Ardından araçlarla birliğe getirilen sütler, soğuk süt tanklarında depolanarak aynı gün içerisinde firmalara gönderiliyor.

Süt satışından günlük yaklaşık 2 milyon liralık girdi sağlayan birlik, üreticilerin süt paralarını da her ay düzenli olarak hesaplarına yatırıyor.

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Altan Gültekin, AA muhabirine, 2012 yılında günlük yaklaşık 500 litre olan süt toplama miktarının bugün 80 bin litreye ulaştığını söyledi.

Bölgede günlük 80 ton süt satılarak ilçeye önemli bir girdi sağlandığını vurgulayan Gültekin, "Aynı zamanda birliğimizde 18 personel çalışmaktadır. Personelimiz tarafından günlük sütler toplanmakta, alınan numunelerin kalite değerleri incelenmektedir." dedi.

Toplanan sütleri Et ve Süt Kurumuna ait tesise verdiklerini dile getiren Gültekin, "Et ve Süt Kurumu, bölgemizde üreticilerimize önemli bir gelir sağladı. Aynı zamanda üreticilerimize hayvan besleme ve altyapı konularında teknik destek sunuyoruz. Makine ve ekipman destekleri sağlıyor, birliğimizde bilimsel toplantılar düzenliyoruz." diye konuştu.

"Yem fiyatlarında yüzde 10-15 civarında indirimden yararlanıyoruz"

Gültekin, küçük aile işletmelerinin yanında olduklarını ifade ederek, üreticilerden sütleri her gün sabah-akşam topladıklarını, ödemelerini ise her ayın 17'sinde düzenli olarak hesaplarına yatırdıklarını dile getirdi.

Üreticilerin sütlerini daha iyi değerlendirmek amacıyla büyük süt firmalarıyla pazarlık yaptıklarını anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Ulusal Süt Konseyi fiyatlarının üzerine belirli bir oranda artış sağlayarak sütü daha iyi fiyata satıyoruz. Aynı zamanda yem firmalarıyla toplu alım yaptığımız için yem fiyatlarında yüzde 10-15 civarında indirimlerden yararlanıyoruz. Bu da üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürüyor. Günlük 80 ton süt topluyoruz ve Ulusal Süt Konseyi fiyatlarını baz aldığımızda ilçemize günlük yaklaşık 2 milyon liralık girdi sağlanıyor. Bu da ayda 60 milyon lira yapıyor. Bu gelir ilçemizdeki esnafa da ekonomik katkı sağlıyor."

Gültekin, günlük süt miktarını 150 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, ilçede yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, 14 işletmenin ise hastalıktan ari olduğunu sözlerine ekledi.

Birlik çalışanı Mahmut Eroğlu da sabah 04.30'da mesaiye başladıklarını aktararak, "6 araçla köylerden süt topluyoruz. Hem köylümüze hizmet ediyoruz hem de bize iş imkanı sağlanıyor. Birlik, bize de ekmek kapısı oldu. Burada çalışarak ailemizi geçindiriyoruz." dedi.