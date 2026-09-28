Yozgat Sarıkaya'da araçta bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat Sarıkaya'da araçta bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Yozgat Sarıkaya\'da araçta bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıkaya'da düzenlenen operasyonda, Kayseri'den uyuşturucu getireceği bilgisi alınan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin aracında bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi; tutuklanan 1 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getireceği bilgisi alınan şüpheli Ö.Ü. Sarıkaya ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında yapılan aramalarda bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ü. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüGüvenlik3. SayfaSarıkayaKayseriYozgatSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Sarıkaya'da araçta bin 120 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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