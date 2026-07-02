Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya'dan örnek davranış - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya'dan örnek davranış

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya\'dan örnek davranış
02.07.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Araban ilçesindeki Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarına kendi paletli iş makinasıyla gönüllü olarak destek verdi, keskin virajlarda genişletme çalışması yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya kendisine ait iş makinası ile gönüllü olarak yol yapım çalışmalarına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Araban kırsal Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya da kendisine ait paşetli iş makinası ile gönüllü olarak yol yapımına katkı sağlamak için virajlarda genişletme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Araban ilçesine bağlı kırsak Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki kış şartlarında bozulan 13 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Doğup büyüdüğüm ve ikamet ettiğim Elif Mahallesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Elif mahallemize yol hizmeti verilirken bende kendi imkanlarımla katkı sağlamak için şahsıma ait paletli iş makinem ile hem Büyükşehir Belediyesine katkı sağlamak hem de yol güzergahındaki keskin virajlar nedeniyle muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek için 4 keskin virajda genişletme çalışması yaptım" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya yol yapımı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya'dan örnek davranış - Son Dakika

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