Atilla Sarıkaya’dan Gaziler Günü Kutlama Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Atilla Sarıkaya mesajında, "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyen, varlığını milletimize adamış kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Tarih boyunca hürriyetini, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz; vatanı ve bayrağı uğrunda tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş, canı pahasına hür ve bağımsız yaşamasını bilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümünü "Gaziler Günü" olarak kutlamaktayız. Onur ve iftihar kaynağımız Kahraman Gazilerimizin, Şeref Günü olarak saydıkları 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.