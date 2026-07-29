Sarıkaya'da Huzur Uygulaması
Yozgat Sarıkaya'da yapılan uygulamada 424 kişi sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 424 kişi sorgulandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sarıkaya ilçe merkezinde düzenlediği 'Huzur Uygulaması'na 11 ekip, 62 personel katıldı.
Uygulamada 424 kişi ve 107 araç sorgulandı. Aynı zamanda 31 umuma açık işyeri denetlenirken 2 aranan ve 1 kayıp şahıs yakalandı.
9 araca ise cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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