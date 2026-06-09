Kral Kızı Hamamı Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Kral Kızı Hamamı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Kral Kızı Hamamı Ziyaretçi Akınına Uğradı
09.06.2026 11:24
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Yozgat'taki tarihi Basilica Therma Roma Hamamı, ısınan havalarla birlikte yoğun ziyaretçi alıyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Basilica Therma Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan ve Ağustos 2024'te tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi hamam, ziyaretçilerine daha konforlu gezi imkanı sunuyor.

Havaların ısınmasının ardından ziyaretçi yoğunluğu artan ve geçen yıl yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği hamam, FPV dronla görüntülendi.

Tarihi hamamı ziyaret edenlerden Celal Diril, AA muhabirine, Yozgat'a ailesiyle İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Roma Hamamı herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Suyu şifalı, anlatmaya gerek yok." dedi.

Tarihi hamamın etkileyici atmosfere sahip olduğunu dile getiren Diril, "Atmosfer gerçekten çok güzel. Çocukken de buraya geliyorduk. O zamanlar bu bölge henüz ortaya çıkmamıştı ama şimdi çok güzel olmuş. İki gün önce Nemrut Dağı'na çıktık. Orada yaşadığım büyüleyici atmosferi şu an burada da yaşıyorum. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Cemil Diril de tarihi yapıyı görmek ve termal sudan faydalanmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

"Çok güzel bir yer"

Hafta sonunu ailesiyle Roma Hamamı'nı gezerek geçirdiklerini anlatan Hamza Çelik "Çok güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve görür. Gezdikçe topraklarımızın ne kadar değerli ve güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan Aytekin Yücer de tarihi yapıda yapılan çevre düzenlemesinin eseri daha görünür hale getirdiğine dikkati çekti.

Çevre düzenlemesinin ardından bölgeye daha fazla turist geldiğini belirten Yücer, "Burada doğduğum için devamlı geliyoruz. Turistler geliyor, burayı geziyor ve ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Sarıkaya'mız için önemli bir değer. Tarihle iç içe çay içiyor, dinleniyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Kızı Hamamı Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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