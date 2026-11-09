Sarıkaya’dan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Sarıkaya’dan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

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Sarıkaya’dan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban İlçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban İlçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Attilla Sarıkaya mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türk milletinin geleceğini değiştiren başarılara imza atan Atatürk; milli mücadeledeki önderliği, askeri dehası ve kararlı duruşuyla yalnızca Türk milletinin değil, tüm mazlum milletlerin gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. Bu yönleriyle Atatürk, bugün de hepimiz için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, insanlık değerlerine verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensellik, onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Ömrü boyunca ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele eden Atatürk, bizlere bağımsız, modern ve gurur duyulacak bir Cumhuriyet armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşatılacağına olan inancını ve Türk Milletine duyduğu güveni ifade etmiştir. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, bugün, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, milli iradeyi esas alan, demokrasiyi ve insan haklarını temel değer kabul eden, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle, ebediyete irtihalinin 88'nci yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal Atatürk10 KasımSarıkayaPolitikaSon Dakika

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