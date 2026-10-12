Yozgat Sarıkaya\'da devrilen tavuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı, birçok tavuk telef oldu

Yozgat Sarıkaya'da devrilen tavuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı, birçok tavuk telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tır, Sarıkaya-Sorgun kara yolu Kadılı köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.
B.T. idaresindeki 54 EU 684 plakalı tavuk yüklü tır, Sarıkaya - Sorgun kara yolu Kadılı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.T, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Kaynak: AA
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