Nisan'da Yalvaç'a Kar Yağdı

Nisan ayında yağan kar Isparta'nın Yalvaç ilçesini beyaza bürüdü

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı, ilçeyi adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Beklenmedik kar yağışı, kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, ilçe merkezinde de zeminin tamamen beyaza büründüğü görüldü. Vatandaşlar, Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise adeta görsel şölen sundu. İlçede kar altında kalan ağaçlar ve sokaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.