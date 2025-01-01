Nişantaşı'nda 2025 İçin Coşkulu Geri Sayım - Son Dakika
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Nişantaşı'nda 2025 İçin Coşkulu Geri Sayım

Nişantaşı\'nda 2025 İçin Coşkulu Geri Sayım

İstanbul'un Nişantaşı semtinde binlerce kişi, 2025 yılına girmeye dakikalar kala toplandı. Yeni yıl coşkusu içinde, kutlamalara katılanlar 2024'ün zorluklarını geride bırakıp 2025 için umut dolu dileklerde bulundu.

01.01.2025 01:47  Güncelleme: 01:48
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İstanbul'da binlerce kişi 2025 yılına dakikalar kala Nişantaşı'nda bir araya geldi. Yılbaşı kutlamalarının gözde yerlerinden olan Nişantaşı'nda 2025 yılı için geri sayım yapıldı.

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Nişantaşı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı. Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde yerlerinden olan Nişantaşı'na akın etti. Yeni yıla Nişantaşı'nda giren İlker Demir, "2024 çok kötü geçti benim için, savaş var ortada ama artık 2025'de huzur ve mutluluk istiyoruz" dedi.

'TATLI BİR YAŞAM DİLİYORUM'

Meltem Ceylan, "2024 daha iyi geçebilirdi, 2025'den daha büyük umutlarım var. Daha huzurlu, daha neşeli ve daha sağlıklı bir yıl diliyorum kendim için ama aynı zamanda da birbirimize daha anlayışlı davranabileceğimiz ve daha ileriye dönük fikirleri geliştirebileceğimiz bir dünya özellikle barış dolu bir dünya ve çocukların daha fazla sebepsiz yere yok olmayacağı yeni tatlı bir yaşam diliyorum" diye konuştu. İstanbul'da yaşayan Anastasia, "14 yıldır İstanbul'da yaşıyorum aslen Moldovalıyım. Sağlık, huzur, mutluluk insanların daha olgunlaşması, medeniyet, daha saygı" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIN ÖLMEMESİNİ İSTİYORUM'

Eğlenmek için Nişantaşı'na gelen minik Görkem Kütük, "İlk önce yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk istiyorum. Dünyanın barış içinde olmasını, savaşların bitmesini istiyorum. Çocukların ölmemesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda 2025 İçin Coşkulu Geri Sayım - Son Dakika

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