Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğan, mesajında, bayramların insanları kaynaştıran ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan dönemler olduğunu ifade etti.
Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaştıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:
"Bayramlar bizi birbirimize bağlayan, küskünlükleri ve dargınlıkları bir tarafa bırakarak kalpleri birleştirdiğimiz kıymetli günlerdir. Unutmamalıyız ki, bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi ise şükran ve minnetle yadediyorum. İslam aleminin Ramazan Bayram'ını en kalbi duygularımla kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, masaları dolaşarak katılımcıların bayramını tebrik etti, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Emekliler, düşük maaşlarla geçinemediklerini ve eskiden yapabildikleri birikimleri artık yapamadıklarını belirtiyor. Birçok kişi, bayram alışverişi yapamadığını ve torunlarını giydiremediğini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarından kısma yöntemiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği vurgulanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir akademisyen ise Türkiye'de iş olanaklarının çok az olduğunu ve öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getiriyor.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
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