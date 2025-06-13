Nizip'te 24 Şüpheli Yakalandı

Nizip'te aranan 24 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından aranan 24 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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