Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.
İlçe Kaymakamı Kaymakam Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.
İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından dua okundu, duanın ardından kabirlerine karanfil bırakıldı.
Protokol üyeleri, daha sonra Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, iki araç çarpıştı ve araç sürücüsü ile yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde park halindeki 58 AC 060 plakalı otomobilde çıkan yangın, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.
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