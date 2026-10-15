NKÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Başhekim Tabakoğlu'yla iş birliğini görüştü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yakup Bıyıkoğlu ve Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Hastanede gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sağlık kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bıyıkoğlu ve Kutlay da misafirperverliği dolayısıyla Tabakoğlu'na teşekkür etti.