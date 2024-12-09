Noel Baba'nın Steveston'a Gelişi

RİCHMOND, 9 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond kentindeki Steveston Balıkçı İskelesi'nde bir çocukla etkileşim kuran Noel Baba kılığına girmiş kişi, 8 Aralık 2024.
Pazar günü Steveston Balıkçı İskelesi'nde düzenlenen Noel Baba'nın Tekneyle Gelişi etkinliğiyle tatil sezonunu başlamış oldu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
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