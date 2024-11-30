Noel'de Barış Temennisi - Son Dakika
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Noel'de Barış Temennisi

İtalyan rahip Patton, Noel Bayramı'nda Orta Doğu'da savaşın sona ermesini diledi.

30.11.2024 19:16
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Katolik Kilisesi'nde "Kutsal Toprakların Muhafızı" görevini yürüten İtalyan rahip Francesco Patton, bu yılki "Noel Bayramı'nda, Orta Doğu'daki savaşın son bulması" temennisinde bulundu.

"Noel Bayramı"nda dini törenlerin başlamasıyla Beytüllahim'e gelen Patton, Filistin hükümeti temsilcileri ve bölgedeki Hıristiyanlar tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına konuşan Patton, "Dünyaya mesajımız, savaşın sona ermesi, hayatın geri gelmesi ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşması için çalışmaktır, çünkü onlar da diğer halklar gibi özgürlük, mutluluk ve onur içinde yaşamayı hak ediyorlar." dedi.

Beytüllahim'in sevinç atmosferinden uzak olduğunu dile getiren Patton, gelecekte daha iyi bir durumda olması temennisiyle bu yılki "Noel Bayramı'nda savaşın son bulması ümidini taşıdığını" ifade etti.

"Milyonlarca Hristiyan hacı Beytüllahim'i ziyaret edip dua etmek istiyor ve biz de bunun gerçekleşmesi için onlara dua edeceğiz." diyen Patton, Papa Francis'in "Barışla galip geliriz" sözlerini hatırlatarak, dünyanın "kutsal topraklarda" adil barışı sağlamak için çalışacağını, böylece huzur, neşe ve sevginin elde edilebileceği ümidi içinde olduklarını kaydetti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve özellikle Beytüllahim kenti, içinde başta Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi olmak üzere Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen birçok mekana ev sahipliği yapması sebebiyle önemli dini merkezlerden biri kabul ediliyor.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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