Noem'den 'Timsah Alcatraz' Açıklaması

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Florida eyaletinde düzensiz göçmenler için yapılan ve "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan gözaltı merkezinin, ülke genelinde yapılacak yeni tesisler için model olacağını söyledi.

Amerikan basın kuruluşu CBS News'e konuşan Noem, Florida'daki merkezin, ülke çapında yapılması planlanan; düzensiz göçmenlerin tutulacağı gözaltı tesislerine örnek teşkil edeceğini aktardı.

Tesislere ilişkin doğrudan valiler ve eyalet yetkilileriyle görüştüğünü, çoğunun bu modele ilgi gösterdiğini vurgulayan Noem, benzer merkezlerin Arizona, Nebraska ve Louisiana eyaletlerinde planlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Bakan Noem, "Timsah Alcatraz"ı örnek alarak yapılacak yeni tesislerin havalimanlarına yakın konumlandırılacağını, bunun da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) maliyetleri düşürmesine ve düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacağını savundu.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden oldu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da tesis arazisinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.