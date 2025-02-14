Norveç Başbakanı'ndan Vance'e Göç Yanıtı

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Avrupa ülkelerinin göçe bakış açısına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, sınır kontrolünün Avrupa'daki her ülke için önemli olduğunu belirtti.

Store, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) "Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" panelinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Avrupalı yetkililere yaptığı "kıtadaki düzensiz göçü durdurma" çağrısına ilişkin Store, "Avrupa'daki göçe odaklanmıyormuşuz gibi konuşuyor. Sınır kontrolü Avrupa'daki her ülke için önemli bir konu. Biz kontrollü göç istiyoruz." dedi.

Vance'in Avrupa'da son yıllarda göçmen sayısının arttığı ifadesine ilişkin ise Store, "Bu göçmenler Ukrayna'dan geldi. Polonya'ya bakıldığında 2 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkelerine kabul ettiler çünkü ortada bir savaş var. Bundan bahsetmedi, ki bence bu gerçekliği tam olarak ele almıyor." diye konuştu.

Vance'in ifade özgürlüğüne yönelik sözlerine atıfta bulunan Store, "Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de yaşananların, Avrupa'da ifade özgürlüğünün 'kaybolmasından' daha az önemli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ekonomiye de değindi

Store, en büyük önceliklerinin alım gücü olduğunu belirterek, bu sorun çözüme kavuşmadığı sürece diğer konuların önemsiz olduğunu söyledi.

Enflasyon oranlarının hızla artıp düşmesinin ülkelerin sosyal temellerini istikrarsızlaştırdığını kaydeden Store, kendi hükümetinin bu alanda enflasyonu azaltmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Vance, Avrupa'da düzensiz göçmen sorununu eleştirmişti

Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum." diyerek, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yapmıştı.

Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu "ifade özgürlüğü" gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum." demişti.